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06:18, 18 марта 2025Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что украинские войска вынужденно отступили под натиском российских военных. По его словам, инициативой владеют солдаты ВС РФ.

Ранее Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки. Он рассказал, что продвижение наблюдается по направлению к населенному пункту Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.

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