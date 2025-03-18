Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 18 марта 2025Экономика

Стало известно о вере европейского бизнеса в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: Европейский бизнес верит в Россию
Вячеслав Агапов
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Европейский бизнес верит в Россию, однако его возвращению и возобновлению нормальной работы пока мешают политические сложности. Об этом стало известно из слов главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, его цитирует РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что у совместных проектов с ушедшими из России компаниями есть большие перспективы. Зарубежные партнеры верят в страну и не обрывают контакты, однако для полноценного сотрудничества есть и помехи.

Дмитриев также подчеркнул, что администрация Байдена сделала много для разрушения отношений с Россией, однако новое правительство США нацелено на диалог, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Американские компании потеряли свыше 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно. (...) Мы считаем, что многие из американских компаний смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», — заявил Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин призвал осторожно подходить к вопросу возвращения западных компаний, ушедших из страны. Этот процесс не должен навредить российским инвесторам и компаниям, которые вложили большие деньги в развитие собственного производства. Если это условие будет выполняться, фирмам из стран «Большой семерки» (G7) следует разрешить возобновить бизнес-деятельность на территории РФ, пояснил он.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше