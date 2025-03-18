Стало известно о вере европейского бизнеса в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: Европейский бизнес верит в Россию

Европейский бизнес верит в Россию, однако его возвращению и возобновлению нормальной работы пока мешают политические сложности. Об этом стало известно из слов главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, его цитирует РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что у совместных проектов с ушедшими из России компаниями есть большие перспективы. Зарубежные партнеры верят в страну и не обрывают контакты, однако для полноценного сотрудничества есть и помехи.

Дмитриев также подчеркнул, что администрация Байдена сделала много для разрушения отношений с Россией, однако новое правительство США нацелено на диалог, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Американские компании потеряли свыше 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка. Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно. (...) Мы считаем, что многие из американских компаний смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», — заявил Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин призвал осторожно подходить к вопросу возвращения западных компаний, ушедших из страны. Этот процесс не должен навредить российским инвесторам и компаниям, которые вложили большие деньги в развитие собственного производства. Если это условие будет выполняться, фирмам из стран «Большой семерки» (G7) следует разрешить возобновить бизнес-деятельность на территории РФ, пояснил он.