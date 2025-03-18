Трамп раскрыл позицию Зеленского и Путина по конфликту на Украине

Трамп: Путин и Зеленский не хотят продолжения украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин не хотят продолжения вооруженного конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Тысячи солдат погибают, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец», — написал политик. Он также сообщил о намерении оперативно работать с российским коллегой, чтобы закончить конфликт.

Ранее Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным. Он отметил, что процесс урегулирования на Украине теперь идет в полную силу.

В ходе прошедших переговоров российский президент назвал ключевое условие для урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что для завершения кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву.