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14:29, 18 марта 2025Ценности

Трамп устроил с Маском ужин при свечах за миллион долларов

Wired: Президент США Трамп устроил с Маском ужин при свечах за миллион долларов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pool / AP

Президент США Дональд Трамп устроил ужин при свечах с миллиердером Илоном Маском. Подробности публикует Wired.

Американский лидер организовал закрытый ужин в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, на котором в том числе присутствовал Маск. Гостям предлагалось заплатить по миллиону долларов за участие во встрече. «Вы приглашены на ужин при свечах со специальным гостем — президентом Дональдом Трампом. Миллион долларов за место», — говорится в приглашении.

По данным WIRED, ужин совпал с автоспортивным мероприятием Palm Event, проходившим в те же даты в городе Палм-Бич. На территории личной резиденции Трампа были выставлены Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие люксовые автомобили, фигурировавшие на видео с Palm Event

Согласно материалу, мероприятие организовал политический комитет MAGA Inc. (Make America Great Again Inc), который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. При этом отмечалось, что президент США не собирал пожертвования во время ужина.

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В отличие от аналогичного ужина от 1 марта, упомянутое мероприятие не фигурировало в официальном расписании Трампа. Белый дом отказался комментировать данную информацию, уточнили журналисты. Авторы добавили, что Маска сопровождала женщина, которую пользователи сети идентифицировали как Шивон Зилис — руководителя Neuralink и мать четверых его детей.

Ранее Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla.

Вот это да!
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