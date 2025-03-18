10:24, 18 марта 2025

Трампу предложили отменить разговор с Путиным

Politico: Бывший чиновник США предложил отменить разговор Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Бывший американский чиновник предложил отменить телефонный разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мой первый совет — не звонить, потому что вы не готовы к телефонному разговору о прекращении огня», — сказал один из бывших американских чиновников изданию на условиях анонимности.

Он также заявил, что Россия недавно добилась успехов на поле боя и у нее меньше стимулов приостанавливать боевые действия, которые могли бы дать Украине время для перегруппировки сил.

17 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговор президентов России и США состоится 18 марта. Возможную повестку беседы Песков раскрывать отказался.

Вот это да!
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