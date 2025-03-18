Участники прорыва в Суджу по газовой трубе потеряли минимум 10 килограммов веса

RT: Участники прорыва в Суджу по газовой трубе потеряли минимум 10 кг веса

Участники прорыва в Суджу Курской области по газовой трубе потеряли как минимум 10 килограммов веса во время операции «Поток». Об этом они рассказали военкору RT Владу Андрице.

Сейчас бойцы находятся в госпитале под наблюдением врачей. У военнослужащих также наблюдается поражение легких. «Стал хуже и хуже себя чувствовать. В такой геометрической прогрессии. Быстренько сообразил, что наступает момент, когда пора обращаться к доктору. (...) Температура высокая держалась 38-39, я на это внимание особо не обращал. Кашель стал ухудшаться. Стало в области груди болеть. Это пневмония началась уже», — рассказал о своем состоянии один из участников операции.

По его словам, у него полностью поражено правое легкое. «Связано с химией. В легких скапливаются вредные вещества от метана. И потихонечку они начинают слизь обволакивать в легких, и это все начинает отмирать. Сейчас мы под интенсивным уходом — капельницы, уколы, ингаляции», — добавил он.

Как объяснил военный врач, бойцы поступают в госпиталь с явлениями пневмонита — неспецифического воспаления легких после ингаляции продуктов гальванизации труб и нефтепродуктов.

«Достаточно коварное состояние, которое развивается не сразу, лавинообразно — на второй, на третий, а у кого-то на четвертый день после того, как они покинули трубу. Протекает с нарастающим симптомом интоксикации, увеличением дыхательной недостаточности», — пояснил медик.

Он уточнил, что исходом отравления для пациентов может быть в том числе поражение печени, почек и практически всех основных органов. В связи с этим для бойцов разработали методы специфического лечения. «Это сложное отравление в большом объеме, пришлось поломать голову, продумать определенную схему», — добавил он.

Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу по газовой трубе. Как рассказывал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Военным приходилось соблюдать дистанцию между друг другом, а также смачивать губы конденсатом из трубы. Выбравшись наружу, они пили воду из лужи или растаявший снег.

