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15:34, 18 марта 2025Мир

В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

Вице-премьер Сербии Вулин: От разговора Путина и Трампа будет позитивный исход
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency / Reuters

От телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ждать позитивный исход. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Путин и Трамп — серьезные государственные деятели, поэтому до этого разговора не могло дойти без подготовки. Так что я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что все будет решено в одном телефонном разговоре», — сказал политик.

Также Вулин отметил, что речь может идти не только об украинском кризисе, но и об отношениях России со всем западным миром.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор лидеров РФ и США является частью кропотливой работы по налаживанию двусторонних отношений. При этом темой беседы не является какое-либо переустройство системы международных отношений или некая «новая Ялтинская конференция».

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