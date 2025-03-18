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15:07, 18 марта 2025Мир

В Финляндии сыронизировали над призывом Макрона после разговора с Зеленским

Профессор Малинен осудил призыв Макрона после его разговора с Зеленским
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко осудил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к гарантиям безопасности для Киева, сделанный после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. С таким заявлением профессор выступил в соцсети Х.

«Вы имеете в виду 30-дневное перевооружение и перегруппировку ВСУ, чтобы война продолжалась?» — сыронизировал Малинен.

Таким образом профессор прокомментировал слова французского лидера, призвавшего западных партнеров к «конкретному плану мирного урегулирования конфликта». По мнению Макрона, этот план должен подразумевать надежные гарантии безопасности для Украины.

17 марта президент Франции заявил, что необходимо разработать мирный план, который будет гарантировать мир на Украине и в Европе. Он также поприветствовал решение украинского лидера принять предложение США о 30-дневном перемирии.

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