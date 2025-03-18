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07:35, 18 марта 2025Мир

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

ХАМАС назвало решение Израиля о возврате к атакам смертным приговором заложникам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к военной операции означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Об этом сообщил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк, его слова приводит РИА Новости.

Ар-Ришк назвал решение Израиля о возврате к атакам смертным приговором заложникам. По данным телеканала Al Aqsa, число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта, превысило 230. Пострадали более 350 человек.

Ранее сообщалось, что Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло инициативу США о продлении перемирия. 2 марта Вашингтон предложил новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС.

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