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05:43, 18 марта 2025Мир

В Киеве описали отношение США словами «Трамп нас терпеть не может»

The Economist: Украина превратилась для США из союзника в клиента
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украина после вступления президента США Дональда Трампа в должность превратилась для Вашингтона «из союзника в клиента», рассказал The Economist источник в украинском правительстве.

«Ясно то, что Трамп нас терпеть не может», — сказал он. Собеседник издания отметил, что Киев стал клиентом «в основном с воображаемыми долгами».

Другой источник в украинской разведке допустил, что Трамп сознательно помог российской армии в Курской области, прекратив на некоторое время помощь. «Они не хотят, чтобы у нас был этот козырь, когда боевые действия прекратятся», — сказал он. При этом собеседник The Economist в правительстве посчитал, что это было совпадением.

До этого Трамп не согласился с тезисом, что к поражению Вооруженных сил Украины в Курской области привела остановка помощи со стороны Вашингтона. «Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — подчеркнул американский лидер.

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