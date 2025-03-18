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18:42, 18 марта 2025Ценности

В «Кофемании» начали продавать чай без заварки за 800 рублей

В ресторане «Кофемания» начали продавать чай без заварки за 800 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

В московских ресторанах начали продавать чай без заварки в самом чайнике. Пост на эту тему опубликован в Telegram-канале «ЛюбаЕСТ».

По словам автора канала, во многих столичных заведениях, в том числе ресторане «Кофемания», начали подавать заваренную воду, предварительно убрав из чайника заварку. Причем стоимость такого напитка может достигать 800 рублей. «Прогноз пессимистичный: кипяточку не подольешь», — шутят в сети.

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При этом уточняется, что часто посетителям приносят готовый китайский чай, который на самом деле можно заваривать не один раз. «Так и представляю каждый раз, как одну заварку используют для нескольких клиентов», — посетовала автор публикации.

Ранее стало известно, что в «Кофемании» также начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Отмечается, что маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей.

Вот это да!
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