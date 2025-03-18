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14:02, 18 марта 2025Мир

В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль наилучшим образом проинформирует о разговоре Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Кремль «наилучшим образом» проинформирует об итогах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированного на вторник, 18 марта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп в ходе разговора также могут обсудить возможность личной встречи.

Ранее Песков заявил, что разговор Путина и Трампа является частью кропотливой работы по налаживанию двусторонних отношений. Он отметил, что переговоры президентов состоятся по взаимной инициативе.

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