В офисе Зеленского обвинили Россию в отказе от перемирия

РБК-Украина: В офисе Зеленского считают, что Россия отвергла перемирие

В Киеве утверждают, что Россия отвергла предложение США о полном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе главы государства Владимира Зеленского.

Собеседник издания отметил, что украинская сторона ждет от Вашингтона подробностей переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

По словам источника, в настоящее время Киев работает над следующими шагами для достижения мира. «Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно», — подчеркнул он.

Ранее Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Глава государства сразу дал российским военным соответствующую команду.