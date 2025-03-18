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21:18, 17 марта 2025Бывший СССР

В Раде усомнились в готовности Зеленского к перемирию

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский специально оттягивает перемирие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к перемирию и всеми силами пытается его оттянуть. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Затягивание перемирия, во-первых, сбивает темп действий команды [президента США Дональда] Трампа по достижению мира (...). Во-вторых, месяц паузы до самого “30-дневного перемирия” усложнит выполнение предварительной цели Трампа по достижению устойчивого прекращения огня к 20 апреля», — убежден депутат.

По его мнению, Зеленскому не выгодно завершение конфликта, так как он не успел подготовиться к выборам и полностью подавить оппозицию. Кроме того, как считает Дубинский, президент Украины не способен управлять страной в условиях мирного времени.

«К тому же, завершение войны поднимет вопросы масштабных хищений в армии, которые сегодня заглушаются цензурой военного времени», — добавил политик.

Дубинский отметил, что США действуют «излишне мягко» по отношению к Зеленскому, подчеркнув, что переговоры лишь вызывают сопротивление миру.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины не верят в перемирие с Россией. Они считают, что Украина уже проиграла в конфликте.

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