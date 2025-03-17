Бойцы ВСУ усомнились в возможности перемирия с Россией

El Pais: Бойцы ВСУ не верят в перемирие с РФ и считают, что Украина проиграла

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла». Об этом сообщает El Pais со ссылкой на около 30 украинских военных, находящихся под Краматорском.

Большинство из них сомневаются в возможности прекращения огня на месяц. Они считают, что даже если это произойдет, то они не вернутся домой, так как это фактически будет означать отказ от территорий. «На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. <...> Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — сказал один из собеседников издания.

При этом один из военных отметил, что Россия и Украина должны «попытаться нормализовать отношения», так как в обеих странах много родственников.