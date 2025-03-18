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23:23, 18 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили об опасной ситуации для Украины из-за переговоров США и России

Дубинский заявил об опасности для Украины после анонса переговоров США и РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В анонсированных переговорах между Соединенными Штатами Америки и Россией нет ни Украины, ни Европейского союза, что ставит Брюссель и Киев «в положение догоняющих». Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он отметил, что ЕС и Украина не были приглашены на ключевой этап обсуждений и теперь вынуждены искать способы встроиться в процесс. «Для Украины ситуация особенно опасна. Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения [президента Украины Владимира] Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, направленных на срыв диалога США и России», — написал Дубинский.

Депутат Рады напомнил, что в 2018 году после инцидента в Керченском проливе, «который стал результатом продуманной стратегии [бывшего президента Украины Петра] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его союзников из Демократической партии США», встреча главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была отменена. «Сейчас Украина может попытаться повторить этот сценарий, чтобы сорвать процесс сближения между Вашингтоном и Москвой», — предупредил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию украинского конфликта. Они состоятся на Ближнем Востоке.

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