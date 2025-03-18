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07:02, 18 марта 2025Экономика

В российских регионах пересмотрели диапазоны тарифов на электроэнергию

«Ъ»: В 42 регионах России пересмотрели диапазоны тарифов на электроэнергию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения пересмотрели в 42 регионах России. Как пишет «Ъ», среди них Подмосковье, а также регионы Сибирского федерального округа, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Для тех, кто пользуется электроотоплением, повышающий коэффициент будет увеличен до 1,8 в отопительный сезон, пишет газета.

В материале напоминают, что дифференциация тарифов призвана сократить рост перекрестного субсидирования, но пока только замедлила его. Она начала действовать в 76 регионах страны в январе 2025 года. Всего существует три диапазона: первый — на уровне 3,9 тысяч киловатт-час в месяц, второй — 6 тысяч киловатт-час. Все, что превышает его, относится к третьему диапазону.

Прошедшей зимой регионы России, уровень газификации которых менее 5 процентов, могли применять повышающий сезонный коэффициент на отопительный период — 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона.

«Теперь по решению региональных властей повышающий коэффициент для населения, проживающего в негазифицированных жилых или садовых домах с электроотоплением, может применяться в любом субъекте в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления», — говорится в материале.

При этом в Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что граждане должны подтвердить право собственности на негазифицированный дом с электроотопительной установкой и предоставить на нее документы.

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