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11:30, 18 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили двоих бывших полицейских за халатность

В Екатеринбурге осудили двоих бывших полицейских за халатность
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудили двоих бывших полицейских за халатность. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Они признаны виновными по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, утром 18 августа 2023 года на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева сотрудники полиции находились в патрульном автомобиле и оказались свидетелями, как в ходе ссоры гражданин ударил молодого человека ножом в область груди. Он был доставлен в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Полицейские не предприняли необходимых мер для предотвращения преступления и задержания фигуранта, в результате чего злоумышленник скрылся и избавился от орудия преступления.

Следователями выполнен комплекс по сбору доказательной базы, допрошены свидетели, проанализирована должностная и иная документация. Также изучено видео с камер наблюдения и регистратора служебного автомобиля. Бывшие полицейские вину признали частично.

Суд приговорил их к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. С учетом статьи 53.1 («Принудительные работы») УК РФ, суд постановил заменить наказание на принудительные работы с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области аварийный дом рухнул с людьми внутри.

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