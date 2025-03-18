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08:45, 18 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе школьник ранил ножом одноклассника во время урока

В Югре школьник ранил ножом одноклассника во время урока
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Югре 16-летний ученик одной из местных школ ранил ножом одноклассника во время урока. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Правоохранители выяснили, что школьник принес в учебное заведение складной нож, приобретенный на маркетплейсе. Во время урока подросток решил продемонстрировать его однокласснику, в результате ранил товарища в ногу, нажав кнопку выброса лезвия.

Сейчас полицейские начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшего направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее под Иркутском ученик девятого класса принес в школу строительный патрон, и тот попал в голову его одноклассника.

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