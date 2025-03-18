Генерал США в отставке Ходжес: Цель Трампа — капитуляция Украины

Целью мирной инициативы президента США Дональда Трампа является капитуляция Украины. С таким заявлением выступил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, его слова передает The Guardian.

«Это все, что угодно, но не мирный план. Это капитуляция. Это давление со стороны США на Украину, чтобы она сдалась России», — отметил Ходжес.

По мнению отставного генерала, руководство США ожидает, что Киев «откажется от чего-либо, особенно от территорий». Ходжес добавил, что он не понимает, почему власти страны считают такое развитие событий благоприятным для стратегических интересов США.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормализация отношений между Россией и США улучшит ситуацию в Центральной Европе.