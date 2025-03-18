В Европе увидели плюсы от дружбы России и США

Сийярто: Нормализация отношений РФ и США сделает Центральную Европу безопаснее

Нормализация отношений между Россией и США улучшит ситуацию в Центральной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«У нас есть исторический опыт в центральной части Европы: чем лучше отношения между США и Россией, тем лучше для нас. (...) Когда у них были хорошие отношения, наша ситуация была намного лучше и наш регион был намного безопаснее», — сказал политик.

Также Сийярто выразил надежду, что на предстоящих переговорах президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться, как заключить мир на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт желает, чтобы украинский кризис завершился уже через две недели. При этом он отметил, что большинство стран Европейского союза настроены продолжать этот конфликт.