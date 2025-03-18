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21:50, 17 марта 2025Мир

В США назвали виновных в начале конфликта на Украине

Белый дом: Конфликт на Украине начался из-за администрации Байдена
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Global Look Press

Конфликт на Украине бы не начался, если бы у власти в предыдущие четыре года находился нынешний американский лидер Дональд Трамп. Его причиной стали действия администрации экс-президента Джо Байдена, считает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова передает ТАСС.

«Думаю, что предыдущая администрация и является причиной, из-за которой началась эта война», — заявила Левитт, раскритиковав решение Байдена отказаться от переговоров с Россией.

По ее мнению, администрация бывшего президента проявила слабость и некомпетентность в некоторых своих решениях, однако Трампу и его команде удалось добиться большого прогресса в вопросе Украины с января 2025 года, когда Трамп занял пост лидера США.

«Будем надеяться, завтра (18 марта — прим. «Ленты.ру») этот прогресс укрепится», — резюмировала Левитт.

Как сообщал Трамп, на 18 марта у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На них президент США собирается обсудить вопрос территорий и контроля над АЭС.

Вот это да!
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