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06:38, 18 марта 2025Мир

В США опровергли существование списка с ограничением на въезд для россиян

Госдеп: Списка с ограничением на въезд для россиян не существует
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Списка стран, разделенного на категории, гражданам которых будет ограничен въезд в страну, не существует, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

Она уточнила, что сейчас ведется обзор на тему укрепления безопасности по указу президента, который касается разрешений на въезд и виз. Брюс подчеркнула, что наличие конкретного списка не соответствует действительности.

Ранее The New York Times сообщила, что власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая РФ и Белоруссию. Американские власти внесли граждан этих двух стран в категорию, которая предполагает ограничение на посещение страны. При этом границы для россиян и белорусов полностью не закрываются. Визы смогут получить состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом, а туристы и мигранты скорее всего столкнутся с отказом, говорится в материале. Источники газеты уточняли, что список стран составили в Госдепе несколько недель назад и в него уже могли быть внесены изменения.

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