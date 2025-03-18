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04:26, 18 марта 2025Мир

В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

Фиона Гилл рассказала об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин открыто насмехается над американским лидером Дональдом Трампом во время переговоров, заявила экс-специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Гилл в интервью The Foreign Affairs.

Сам Трамп не понимает насмешек и сарказма со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Гилл, которая присутствовала на переговорах РФ и США во время первого президентского срока Трампа и знает русский язык, рассказала, что переводчики сглаживали углы, не передавая манеру общения Путина. Американский лидер позже не перечитывал расшифровку переговоров, где объяснялся подтекст заявлений российского президента.

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В качестве примера Гилл привела разговор между главами государства о Израиле. Трамп заявлял, что никто не сделал для Израиля больше, чем он сам. На это Путин сказал, что Трамп «молодец» и Израилю нужно переименовать страну в честь американского президента. Переводчик опустил иронию, и Трамп ответил серьезно: «Нет, это, наверное, будет перебор».

Ранее Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию. 18 марта должен состояться звонок американского лидера с Путиным.

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