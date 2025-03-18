В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

Фиона Гилл рассказала об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

Президент России Владимир Путин открыто насмехается над американским лидером Дональдом Трампом во время переговоров, заявила экс-специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Гилл в интервью The Foreign Affairs.

Сам Трамп не понимает насмешек и сарказма со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Гилл, которая присутствовала на переговорах РФ и США во время первого президентского срока Трампа и знает русский язык, рассказала, что переводчики сглаживали углы, не передавая манеру общения Путина. Американский лидер позже не перечитывал расшифровку переговоров, где объяснялся подтекст заявлений российского президента.

В качестве примера Гилл привела разговор между главами государства о Израиле. Трамп заявлял, что никто не сделал для Израиля больше, чем он сам. На это Путин сказал, что Трамп «молодец» и Израилю нужно переименовать страну в честь американского президента. Переводчик опустил иронию, и Трамп ответил серьезно: «Нет, это, наверное, будет перебор».

Ранее Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию. 18 марта должен состояться звонок американского лидера с Путиным.