В Южной Корее начали учения по штурму туннелей КНДР с использованием роботов-собак

Сеул проведет учения по штурму туннелей КНДР с использованием роботов-собак

Южнокорейские войска совместно с американцами проведут учения по штурму и блокированию туннелей КНДР, сообщает Korea JoongAng Daily.

В них будут использоваться беспилотники и четвероногие роботы-собаки. Учения пройдут в течение четырех дней, в них примут участие 370 военных. В южнокорейском руководстве заявляли, что в КНДР прорыты тысячи туннелей, которые являются путями эвакуации. Кроме того, там находятся хранилища оружия массового поражения, отмечает издание.

Одним из импульсов к учениям послужила война в секторе Газа и подземные туннели, которые использует палестинская группировка ХАМАС.

Ранее Северная Корея осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, предупредив о возможном начале войны из-за случайной ошибки. Предостережения КНДР прозвучали после того, как самолет южно-корейских Военно-воздушных сил по ошибке сбросил бомбу на деревню на территории страны.