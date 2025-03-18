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08:36, 18 марта 2025Мир

В Южной Корее начали учения по штурму туннелей КНДР с использованием роботов-собак

Сеул проведет учения по штурму туннелей КНДР с использованием роботов-собак
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: ROK ARMY

Южнокорейские войска совместно с американцами проведут учения по штурму и блокированию туннелей КНДР, сообщает Korea JoongAng Daily.

В них будут использоваться беспилотники и четвероногие роботы-собаки. Учения пройдут в течение четырех дней, в них примут участие 370 военных. В южнокорейском руководстве заявляли, что в КНДР прорыты тысячи туннелей, которые являются путями эвакуации. Кроме того, там находятся хранилища оружия массового поражения, отмечает издание.

Одним из импульсов к учениям послужила война в секторе Газа и подземные туннели, которые использует палестинская группировка ХАМАС.

Ранее Северная Корея осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, предупредив о возможном начале войны из-за случайной ошибки. Предостережения КНДР прозвучали после того, как самолет южно-корейских Военно-воздушных сил по ошибке сбросил бомбу на деревню на территории страны.

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