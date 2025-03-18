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17:18, 18 марта 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Рожин: ВСУ ищут уязвимое место на границе в Белгородской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели разведку боем в Белгородской области, попытавшись «заскочить в населенные пункты» у границы. Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в разговоре с «Взгляд».

«Противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них — Демидовка и Графовка», — рассказал Рожин.

По его словам, крупных частей или соединений ВСУ не наблюдается, но украинские войска используют технику и артиллерийскую поддержку. Целью украинского командования, как полагает Рожин, поиск уязвимого места на границе для удара более крупными силами.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ, по предварительным данным, потеряли около 20 военнослужащих, четыре бронемашины и до трех танков Т-72 при попытке прорыва в Белгородскую область.

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