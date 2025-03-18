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06:43, 18 марта 2025Бывший СССР

ВСУ обвинили в массовых убийствах жителей Харьковской области

Ганчев заявил об убийствах жителей Харьковской области при отступлении ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «устраивают беспредел» в отношении жителей Харьковской области при отступлении с позиций. Его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей. Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигрышей на линии фронта боевики устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения». — сказал он.

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