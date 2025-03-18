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18:31, 18 марта 2025Наука и техника

Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

Энтузиасты впервые взломали консоль Xbox 360, вышедшую в 2005 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Modern Vintage Gamer / YouTube

Игровую консоль Microsoft Xbox 360 удалось взломать спустя 20 лет после ее выпуска. Первым об этом рассказал автор YouTube-канала Modern Vintage Gamer.

Xbox 360 — вторая по счету игровая приставка Microsoft, вышедшая в 2005 году. По словам энтузиаста, консоль удалось взломать с помощью эксплойта BadUpdate. Факт взлома позволяет запускать на устройстве любые приложения.

Автор канала Modern Vintage Gamer отметил, что для взлома нужен только USB-накопитель, специальное программное обеспечение (ПО) и пробная версия популярной игры Rock Band Blitz. Программы для обхода защиты приставки выложены в свободном доступе в сети.

При первом запуске придется подождать, пока ПО загрузится. Также загрузку нужно инициировать при каждом запуске консоли. Блогер заметил, что пользователям придется пропатчить каждый исполняемый файл, который они хотят запустить на Xbox 360. По его словам, в будущем энтузиасты могут улучшить новый способ взлома.

Ранее специалисты исследовательской компании Newzoo спрогнозировали восстановление и рост рынка видеоигр. Они связали это с выходом игры GTA VI и портативной консоли Nintendo Switch 2.

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