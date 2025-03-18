За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 140 дронов

Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 140 дронов

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области около 140 дронов и 48 боеприпасов. Атакам подверглись Белгород и еще 13 районов приграничного региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Больше всего атакам подвергся Краснояружский район — по 13 населенным пунктам было произведено 5 артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов, и нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты. Над Белгородом система противовоздушной обороны сила один беспилотник самолетного типа.

При атаках ВСУ за минувшие сутки ранения получили три мирных жителя. В Белгороде молодой мужчина получил ранение при падении обломков беспилотника, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В селе Ясные Зори еще один мужчина получил тяжелое ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик». В районе поселка Степное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Гладков сообщал об активизации ВСУ в российском приграничье. Он описал обстановку как сложную.