Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 18 марта 2025Мир

Захарова резко осудила Макрона за манипуляции с ядерным оружием

Захарова: Макрон манипулирует ядерным оружием, говоря про истребители Rafale
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря о размещении истребителей Rafale на границе с Германией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Человек манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в своих агрессивных целях», — передает агентство слова дипломата.

Ранее Макрон сообщил, что на французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

По данным Комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената Франции, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.

Кроме того, 15 марта французский лидер заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

    ЦБ понизил курс доллара почти на три рубля

    Германия нашла способ сильно увеличить расходы на оборону

    Германия нашла новое место работы для Бербок

    Бросившим фаеры на игре «Зенита» и «Спартака» фанатам запретили три года ходить на матчи

    Житель Мелитополя призывал к сбору данных о Российской армии для ударов ВСУ и попался

    Захарова резко осудила Макрона за манипуляции с ядерным оружием

    Городские власти выгрузили миллион личинок на свалку

    Трамп выступит по итогам разговора с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше