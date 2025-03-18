Захарова резко осудила Макрона за манипуляции с ядерным оружием

Захарова: Макрон манипулирует ядерным оружием, говоря про истребители Rafale

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря о размещении истребителей Rafale на границе с Германией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Человек манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в своих агрессивных целях», — передает агентство слова дипломата.

Ранее Макрон сообщил, что на французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

По данным Комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената Франции, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.

Кроме того, 15 марта французский лидер заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.