Женщина забеременела после вазэктомии мужа и удивилась его объяснению

Писательница Аша Дор рассказала, как забеременела после вазэктомии мужа. Колонку женщины опубликовало издание Huffington Post.

По словам Дор, ее муж сделал вазэктомию, однако они продолжали предохраняться, пока он не вернулся с контрольного приема и не объявил, что его бесплодие подтверждено. Пару месяцев спустя женщина, уже воспитывавшая к тому моменту двоих детей, наткнулась на старый тест на беременность в шкафчике и решила использовать его ради шутки.

После пяти лет работы из дома и воспитания наших детей во время частых военных командировок мужа я была взволнована, что наконец-то смогу сосредоточиться на своей карьере. Но когда появился знак «плюс», мое тело охватило тихое чувство ужаса. За этим последовал стыд за то, что я чувствую что-то, кроме радости, в ответ на идею еще одного ребенка, и за то, что я сразу поняла: муж солгал о вазэктомии Аша Дор писательница

Дор уточнила, что стала ловить мужа на лжи еще после рождения первого ребенка: он предлагал провести время с новорожденным, чтобы жена сходила в спортзал, а когда та возвращалась, дочь рыдала от голода, а бутылочки сцеженного грудного молока были нетронутыми. «Я покормил ее сразу после того, как ты ушла», — отвечал он. Однажды он несколько дней искал пропавшие сапоги жены вместе с ней, а потом признался, что выбросил их.

Узнав о третьей беременности, женщина почувствовала ужас: она потеряла контроль над собственным телом из-за самого близкого человека. За ужином напрямую спросила, соврал ли он о вазэктомии. «Я не хотел иметь дело с повторным приемом», — ответил он. После разговора пара решила развестись.

Но я не бросила работу и аспирантуру. Муж исчез, как только наш брак распался, но я и так все делала сама последние два года: просыпалась в 5 утра, чтобы собрать всех в детский сад, отвозила, шла на занятия, ходила на работу, забирала детей, играла с ними, купала и кормила, укладывала спать и училась по ночам. Тот факт, что мы все выжили, заставляет меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете Аша Дор писательница

Ранее уролог, андролог Карен Мкртчян рассказал, что вазэктомия (мужская стерилизация) — это самый надежный способ контрацепции. При вазэктомии мужчине удаляют или перевязывают части семявыводящих протоков, но его сексуальная активность сохраняется.