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18:46, 18 марта 2025Силовые структуры

Житель Мелитополя призывал к сбору данных о Российской армии для ударов ВСУ и попался

Жителя Мелитополя задержали за призывы к сбору данных о Российской армии для ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии задержали жителя Мелитополя, призывавшего к сбору данных о дислокации российской военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Запорожской области.

По предварительным данным, задержанный разместил в интернете призывы к сбору данных о технике Российской армии, используемой в ходе специальной военной операции. Полученная информация должна была использоваться ВСУ для нанесения ударов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам он находится под стражей.

Ранее в Луганской народной республике суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Новоайдарского района, который передавал ВСУ данные с координатами российских войск для нанесения ударов.

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