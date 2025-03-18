Житель Мелитополя призывал к сбору данных о Российской армии для ударов ВСУ и попался

Жителя Мелитополя задержали за призывы к сбору данных о Российской армии для ВСУ

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии задержали жителя Мелитополя, призывавшего к сбору данных о дислокации российской военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Запорожской области.

По предварительным данным, задержанный разместил в интернете призывы к сбору данных о технике Российской армии, используемой в ходе специальной военной операции. Полученная информация должна была использоваться ВСУ для нанесения ударов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сам он находится под стражей.

Ранее в Луганской народной республике суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Новоайдарского района, который передавал ВСУ данные с координатами российских войск для нанесения ударов.