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16:19, 18 марта 2025Силовые структуры

Украинского наводчика в ЛНР осудили на 22 года колонии

Суд дал 22 года жителю ЛНР за передачу ВСУ координат для обстрелов ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Новоайдарского района, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные с координатами российских войск для нанесения ударов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в пособничестве по нескольким статьям УК РФ: «покушение на умышленное убийство», «уничтожение чужого имущества» и «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России».

Суд установил, что житель Новоайдара был завербован вооруженными украинскими формированиями для сбора и передачи данных об объектах инфраструктуры и жилом фонде, военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. В сентябре 2022 года он отправил информацию через мессенджер, получив денежное вознаграждение. ВСУ обстреляли пункт временного размещения граждан на территории Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, в результате пострадали люди. ФСБ вычислила наводчика и задержала.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование украинских террористических организаций.

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