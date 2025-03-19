Гвинет Пэлтроу обнажила грудь в новой фотосессии для Vanity Fair

Американская актриса Гвинет Пэлтроу приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На одном размещенном черно-белом снимке 52-летняя знаменитость предстала в трусах с низкой посадкой и туфлях. Кроме того, внешний вид звезды «Железного человека» дополнила объемная шуба, из-под которой виднелась ее обнаженная грудь.

Вдобавок журнал опубликовал на сайте кадры Пэлтроу в нижнем белье и откровенных нарядах. Так, она попозировала перед камерой в боди с кружевами и чулках с подтяжками, платье с глубоким декольте и пиджаке, надетом на голое тело.

В октябре прошлого года фанаты призвали Гвинет Пэлтроу прикрыть соски на фото.