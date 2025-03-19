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07:03, 19 марта 2025Ценности

Гвинет Пэлтроу в прозрачном наряде без бюстгальтера попала на обложку журнала

Мария Винар

Фото: @nedrogers

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в откровенном наряде попала на обложку журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в оголяющем плечи зеленом топе и желтой юбке длины мини, оформленной фиолетовой кружевной вставкой. При этом видно, что во время фотосессии Пэлтроу решила отказаться от бюстгальтера.

Для образа звезды «Железного человека» визажисты сделали яркий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, зачесали ее волосы назад и придали им объем. Кроме того, они предложили ей примерить черные туфли с открытой пяткой и браслет с бусинами.

В январе сообщалось, что одна деталь во внешнем виде Гвинет Пэлтроу на фото с прогулки смутила пользователей сети.

Вот это да!
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