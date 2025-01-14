Одна деталь во внешнем виде Гвинет Пэлтроу на прогулке смутила пользователей сети

Одна деталь во внешнем виде американской актрисы Гвинет Пэлтроу на прогулке смутила пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость вышла на улицу в Лос-Анджелесе в розовом кашемировом кардигане Chanel, джинсах и кроссовках из кожи и на высокой подошве бренда JW Anderson. По данным издания, упомянутая кофта, которая входила в круизную коллекцию 2020 года, доступна к покупке только на сайте ресейла за 3000 фунтов стерлингов (376 тысяч рублей).

Поклонников возмутил образ Пэлтроу, о чем они написали в комментариях под постом. «Кардиган похож на халат», «Слишком много трендов собрала в одном образе. Она выглядит как ходячий рекламный щит для интернет-магазинов», «Я не могу поверить, что Chanel выпустили такой уродливый свитер», «Тем временем на ферме...», «Почему она в банном полотенце?» — высказались комментаторы.

В ноябре 2023 года 52-летняя Гвинет Пэлтроу назвала матрас почти за 5 миллионов рублей секретом красоты. При этом звезда подчеркнула, что рано ужинает и ложится спать.