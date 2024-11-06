52-летняя Гвинет Пэлтроу назвала матрас почти за пять миллионов рублей секретом красоты

Гвинет Пэлтроу заявила, что спит на матрасе за 4,8 миллиона рублей ради красоты

Американская актриса Гвинет Пэлтроу назвала секретом красоты матрас почти за пять миллионов рублей. Интервью с ней опубликовано на сайте издания Air Mail Weekly.

52-летняя знаменитость рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида спит на матрасе за 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). При этом звезда подчеркнула, что рано ужинает и ложится спать. «В 7:30 или 8:00 я начинаю весь свой ритуал отхода ко сну», — заявила она.

Кроме того, по словам Пэлтроу, она спит с заклеенным ртом, чтобы дышать исключительно носом и получать необходимое количество кислорода, и с берушами. «Мне нравится гулять вечером. Или бокал красного вина всегда помогает, даже если это не очень полезно», — призналась артистка.

В октябре Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позировала в кашемировом платье бренда Falconeri в сочетании с накидкой из аналогичной линейки.