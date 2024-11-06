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15:00, 6 ноября 2024Ценности

52-летняя Гвинет Пэлтроу назвала матрас почти за пять миллионов рублей секретом красоты

Гвинет Пэлтроу заявила, что спит на матрасе за 4,8 миллиона рублей ради красоты
Екатерина Ештокина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская актриса Гвинет Пэлтроу назвала секретом красоты матрас почти за пять миллионов рублей. Интервью с ней опубликовано на сайте издания Air Mail Weekly.

52-летняя знаменитость рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида спит на матрасе за 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). При этом звезда подчеркнула, что рано ужинает и ложится спать. «В 7:30 или 8:00 я начинаю весь свой ритуал отхода ко сну», — заявила она.

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Кроме того, по словам Пэлтроу, она спит с заклеенным ртом, чтобы дышать исключительно носом и получать необходимое количество кислорода, и с берушами. «Мне нравится гулять вечером. Или бокал красного вина всегда помогает, даже если это не очень полезно», — призналась артистка.

В октябре Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позировала в кашемировом платье бренда Falconeri в сочетании с накидкой из аналогичной линейки.

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