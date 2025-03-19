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10:57, 19 марта 2025Культура

Михалков назвал сообщения о своей госпитализации «леденящими душу слухами»

Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит News.ru в Telegram.

79-летний кинодеятель заявил, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Михалков также подчеркнул, что недавно вернулся с гастролей в Воронеже и успел записать новый выпуск программы «Бесогон». «А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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