На Украине сообщили о повреждении энергосистемы железной дороги

УЖД: В Днепропетровской области повреждена энергосистема железной дороги

Энергосистема железной дороги Украины была повреждена в Днепропетровской области. Об этом пишет «Украинская железная дорога» (УЖД) в Telegram-канале.

По информации организации, утром 19 марта были зафиксированы повреждения на энергосистеме железной дороги в регионе. «Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику», — сообщили в УЖД.

О пострадавших не сообщается.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил об остановке абсолютно всех предприятий Волчанска, поскольку их заняли бойцы Вооруженных сил Украины и оборудовали там боевые позиции. «В прифронтовой зоне, соответственно, Волчанск, Купянск, там сейчас действующих предприятий нет. Все предприятия занимаются вооруженными формированиями Украины», — сообщил он.