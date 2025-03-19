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17:35, 19 марта 2025Забота о себе

Названы самые вредные закуски к алкоголю

Гастроэнтеролог Антюфеева: Картофель фри и шоколад нельзя сочетать с алкоголем
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать алкоголь. Самые вредные закуски к спиртному она перечислила в беседе с «Известиями».

Одним из самых вредных в сочетании с алкоголем блюд она назвала картофель фри. По словам Антюфеевой, соленая пища вызывает обезвоживание организма, тем самым провоцируя желание выпить больше и приводя к тяжелому похмелью.

Кроме того, врач призвала не сочетать алкоголь с десертами и сладкими продуктами. «Простые углеводы способствуют тому, что алкоголь дольше остается непереработанным, дольше поступает в кровь, что усиливает похмельный синдром и повышает нагрузку на внутренние органы. А содержащаяся в некоторых видах шоколада щавелевая кислота может раздражать слизистую желудка, провоцируя воспаление», — объяснила гастроэнтеролог.

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Также, по ее словам, не нужно закусывать пиво хлебом — оба продукта содержат дрожжи, а их переизбыток может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и даже усиленный рост грибка в желудке. Кроме того, добавила врач, опасна комбинация алкоголя с кофеином: алкоголь оказывает сосудорасширяющее действие, а кофеин, напротив, сужает сосуды головного мозга. Это может привести к скачкам давления, учащенному сердцебиению и приступам тошноты.

Гастроэнтеролог отметила, что вино лучше не употреблять с бобовыми, например фасолью или чечевицей. В этих продуктах содержится большое количество железа, однако присутствующий в вине танин мешает его усваивать.

Ранее профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона Марша Морган и Кевин Мур рассказали о плюсах отказа от алкоголя. По их словам, трезвый образ жизни способствует снижению веса и хорошему сну.

Вот это да!
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