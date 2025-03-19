Российский бизнес предупредил о развитии в стране кризиса неплатежей

РБК: РСПП попросил власти не допустить развития кризиса неплатежей госкорпораций

Контрагенты массово сталкиваются с неплатежами от госкорпораций, которые в условиях высоких ставок размещают деньги на банковских депозитах и не погашают долги по несколько месяцев. В связи с этим участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали власти не допустить развития кризиса неплатежей в экономике, пишет РБК.

Такое предложение содержится резолюции по итогам собрания, в блоке приоритетных направлений финансовой политики и развития финансовых рынков. Документ принят единогласно. Помимо самой инициативы, его авторы предложили ряд решений.

Для начала они хотят введения комплексного мониторинга ситуации с неплатежами и стимулирования компаний погашать долги по поставкам своевременно. Далее бизнес хотел бы добиться погашения имеющей дебиторской задолженности со стороны госкорпораций, что позволит снизить давление на промышленные компании.

Наконец, РСПП считает необходимостью введение правила предоплаты в 75 процентов для госзаказов. Сейчас размер аванса может составлять до 30 процентов, хотя в ряде случаев он увеличивается до 70 или 100 процентов. Помимо этого, участники съезда призвали власти сформировать набор мер для завершения инвестпроектов и предусмотреть перенос сроков исполнения их обязательств в таких направлениях на более поздний срок.

Источник в РСПП отметил, что неплатежи достигли такого уровня, что беспокоят даже крупнейший российский бизнес. Особенно остро вопрос стоит для производственных компаний. Собеседник издания в одной из госкорпораций уточнил, что не платят контрагентам в течение трех-шести месяцев в основном крупные сырьевые компании и госкорпорации.

Впервые основным барьером для развития бизнеса проблему с неплатежами участники опроса РСПП назвали в третьем квартале прошлого года. Тогда о ней заявили 37 процентов респондентов. В четвертом квартале их доля упала до 22 процентов.

Глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал, что проблема неплатежей наблюдается практически везде. В такой ситуации он винит экономическую ситуацию в стране, в первую очередь, рекордно высокие ставки по депозитам, позволяющие получать доходы «на ровном месте». Его мнение подтверждает источник, близкий к РСПП.

Глава направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев назвал наблюдаемую тенденцию тем факторов, что может привести к стагнации экономики и неплатежам по кредитам, хотя последние пока не слишком велики.