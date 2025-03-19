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12:10, 19 марта 2025Экономика

Один из главных экспортеров вина в Россию резко снизил его поставки

Поставки грузинского вина в Россию упали в 2,3 раза в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

По итогам первых двух месяцев 2025 года Грузия, являющаяся одним из главных экспортеров вина в Россию, резко снизила поставки этого вида алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

В январе-феврале из Грузии в Россию отправили порядка 5,6 тысячи тонн вина. Достигнутый результат оказался в 2,3 раза меньше показателя, зафиксированного в том же периоде 2024-го. Суммарную стоимость поставок аналитики оценили в 16 миллионов долларов. За 12 месяцев показатель упал более чем вдвое, или почти на 20 миллионов в денежном выражении.

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При этом Россия продолжает оставаться одним из ключевых рынков сбыта для грузинского вина. За первые два месяца 2025 года доля РФ в структуре доходов республики от продажи этого вида алкоголя превысила 50 процентов. За это время грузинские экспортеры отправили на внешние рынке вина на общую сумму в 29,4 миллиона долларов.

После введения масштабных западных санкций и ужесточения правил ввоза алкогольной продукции из недружественных стран (преимущественно из ЕС) Грузия заметно нарастила свою долю на российском рынке. По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта из этой республики оценивались более чем в 66,7 тысячи тонн. К уровню 2023-го показатель увеличился на 7,1 процента, или на 4,4 тысячи тонн. Однако в начале 2025 года динамика кардинально изменилась. По итогам января экспорт грузинского вина в Россию сократился почти в два раза и упал до отметки в 2,5 тысячи тонн. В денежном выражении экспорт просел в 1,9 раза — с 13,3 до 6,9 миллиона долларов.

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