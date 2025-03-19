Оставленный в машине под солнцем испорченный оладушек помог женщине диагностировать рак

Пользовательница Reddit под ником EweweweCat поделилась историей о том, как оставленный в машине под солнцем оладушек помог ей вовремя диагностировать рак. Пользователи посочувствовали женщине и отметили, что ей крупно повезло.

По словам женщины, она съела испорченный продукт, отравилась и попала в больницу. Там врачи обнаружили у нее кисты в обоих яичниках, а затем и множественную миелому — злокачественное заболевание крови, один из видов лейкоза.

«Если бы я не оказалась в больнице, я бы обнаружила это гораздо позднее, когда все могло бы быть еще хуже. Так что самым запутанным путем этот глупый оладушек, вероятно, спас мне жизнь», — резюмировала пользовательница.

В комментариях участники обсуждения с сочувствием отнеслись к истории пользовательницы и посчитали, что все случилось к лучшему. «Тебе повезло, что ты попала в больницу и они смогли обнаружить все то, что с тобой было не так», «Лучший косяк, который только мог быть. Вселенная была на твоей стороне», — отметили они.

Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией запеченного в духовке картофеля, который оказался похож на использованные презервативы. Пользователи отметили точность сравнения и согласились, что результат вышел странный.