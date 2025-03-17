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04:25, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина попытался сделать чипсы дома и получил неоднозначный результат

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit под ником C4RD_TP_SD поделился фотографией запеченного в духовке в картофеля, который оказался похож на использованные презервативы. Пользователи отметили точность сравнения и согласились, что результат вышел странный.

«Да, подтверждаю, это именно то, о чем я подумал, когда увидел фото в своей ленте», «Ага, согласен», «Мне кажется, ты использовал слишком много масла, нарезал их слишком тонко или все вместе», — ответили участники обсуждения.

Другие решили пошутить и спросить про ощущения от блюда. «А на вкус они тоже как резина?» — иронизировал другой участник обсуждения.

Пользователь под ником Semhirage дал кулинарный совет и отметил, что для оптимального вкуса обычно кладет чипсы на решетку с пергаментом. «Чипсам нужен воздух снизу, чтобы стать хрустящими», — добавил он.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как переписывался с заключенным по инициативе своей школьной учительницы французского. По словам мужчины, никто среди одноклассников не подумал об опасности затеи.

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