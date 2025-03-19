Озвучены возможные поводы для разногласий России и США

Сенатор Косачев: РФ и США могут иметь разногласия по Арктике и Китаю

Россия и США могут иметь разногласия по вопросам Арктики и Китая. Эти возможные поводы для противоречий озвучил зампред Совета Федерации Константин Косачев, слова сенатора приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Косачева, интересы Москва и Вашингтона могут серьезно столкнуться в вопросе присутствия в арктических районах. Также, по его мнению, президент США Дональд Трамп может потребовать от Москвы прекратить сотрудничество с Китаем.

«Я более чем уверен, с Россией этот номер не пройдет. Ни при каких обстоятельствах я не могу себе представить, чтобы мы предали наших партнеров», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а президент России Владимир Путин приедет в Китай в августе или сентябре в годовщину победы над Японской империей во Второй мировой.