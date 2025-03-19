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14:25, 19 марта 2025Россия

Путин заявил о ряде дерзких операций российских войск в Курской области

Путин: ВС России провели ряд дерзких операций в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России провели ряд дерзких операций в Курской области. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил об этом во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций», — сказал он.

Наибольшую известность за последнее время получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Бойцам удалось пройти 15 километров и отрезать формирования ВСУ в курском городе Суджа. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.

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