Раскрыты детали тяжелой эвакуации жителей Суджи под обстрелами ВСУ

«Лента.ру»: ВС РФ выводят людей из Суджи малыми группами по 3-6 человек

Российские военные выводят из Суджи мирных жителей малыми группами по 3-6 человек, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ударили по ним дронами или артиллерией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» Михаил Кириллов, побывавший в освобожденном городе вместе с бойцами добровольческой бригады имени Александра Невского и вместе с ними принявший участие в эвакуации гражданских.

По его словам, в городе и окрестностях до сих пор остаются сотни мирных жителей. Они вынуждены прятаться в разрушенных домах и подвалах из-за постоянных обстрелов кассетными боеприпасами и ударов дронов.

В частности, в воскресенье, 16 марта, Кириллов стал свидетелем того, как штурмовики бригады вывели из центра Суджи шестерых гражданских — двух мужчин и трех женщин.

Некоторые дома, где продолжают оставаться люди, исписаны надписями с просьбами о помощи, как, например, «нужна еда» и «мы хотим жить».

18 марта стало известно, что за сутки из Суджанского района вывезли 36 человек. Общее число эвакуированных составляло немногим более 500.