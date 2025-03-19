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16:47, 19 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал действия России добросовестными

Спецпосланник Уиткофф: Россия в переговорах по Украине действует добросовестно
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В рамках переговоров по Украине Россия действует добросовестно. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Bloomberg.

«Я склонен верить, что президент [России Владимир] Путин действует добросовестно», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, российский лидер сообщил Трампу о своем намерении действовать добросовестно. Спецпосланник добавил, что он «верит его словам». Он также сообщил, что Москва уведомила Вашингтон о сбитии нескольких российских дронов, летевших в сторону объектов на Украине.

Ранее российские войска уничтожили выпущенные в сторону Украины беспилотники после приказа Путина, данного в результате решений, принятых во время телефонного разговора с американским лидером.

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