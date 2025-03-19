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01:05, 19 марта 2025Мир

Стали известны территориальные требования России к Западу

Журналист Колесников: Россия требует от США признания новых территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская сторона в ходе переговоров с США требует признания новых территорий. Об этом сообщил журналист «Коммерсанта» Анрей Колесников.

По его информации, Москва рассчитывает, что на Западе признают Крым, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ. В этом случае Россия не будет претендовать на Одессу и другие подконтрольные Украине территории.

Вечером президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе двухчасовой беседы российский лидер подчеркнул, что для завершения украинского кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву. Обсуждая инициативу главы Белого дома о перемирии, он также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

Ранее Трамп также анонсировал, что планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — отметил он.

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