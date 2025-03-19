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17:18, 19 марта 2025Экономика

Стало известно о наследстве отца Филиппа Киркорова

Адвокат Добровинский: Шикарного наследства у Бедроса Киркорова нет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У народного артиста Бедроса Киркорова не было шикарного многомиллионного наследства, ему почти нечего было оставлять. Так имущество певца оценил адвокат Александр Добровинский, работавший с сыном знаменитости, певцом Филиппом Киркоровым, пишет NEWS.ru.

По данным юриста, у Киркорова-старшего осталась только небольшая квартира в провинции. «Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — поделился Добровинский.

Ранее стало известно, что у Бедроса Киркорова остались две квартиры в Москве, загородный коттедж в Болгарии и недвижимость в Нижнем Новгороде.

Бедроса Киркорова не стало накануне, 18 марта, на 92-м году жизни. Причиной кончины оказалась остановка сердца.

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